Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'ndan İzmir'e üç ödül
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Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'ndan İzmir'e üç ödül

Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'ndan İzmir'e üç ödül
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

İzmir'in genç sanatçıları Ela Talay, Duru İbişağaoğlu ve Selin İbişağaoğlu "Music and Stars Awards" adlı uluslararası klasik müzik yarışmasında performanslarıyla ödüle layık görüldü.

İzmir'in genç sanatçıları Ela Talay, Duru İbişağaoğlu ve Selin İbişağaoğlu "Music and Stars Awards" adlı uluslararası klasik müzik yarışmasında performanslarıyla ödüle layık görüldü.

Yarışmada 14 yaşındaki Ela Talay şan kategorisinde ikincilik, 16 yaşındaki Selin İbişağaoğlu keman kategorisinde üçüncülük, 15 yaşındaki Duru İbişağaoğlu ise piyano kategorisinde jüri onur ödülü aldı.

Düzenli olarak çeşitli ulusal ve uluslararası müzik festivallerine katılan 3 genç isim, küçük yaştan bu yana müzik eğitimi almaya devam ediyor.

"Music and Stars Awards", farklı enstrümanlar ve şan alanlarında öğrenim gören genç yeteneklerin görünürlük elde etmesi amacıyla düzenlenen tüm dünyadan farklı yaş sınıflarından katılımcılara açık, çevrim içi bir klasik müzik yarışması olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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