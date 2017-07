Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali Başladı

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali'inin açılış seramonisi yapıldı.



Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği tarafından organize edilen festivalin açılışında konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2012 yılında yerel olarak başlayan festivalin geçen yıl uluslararası düzeye taşındığını söyledi. Kızkalesi'nin Akdeniz'e kıyısı olan 23 ülkenin değil, bütün insanlığın ortak değeri olduğunu belirten Bakan Elvan, "Bilinen insanlık tarihi içerisinde Akdeniz'in yeri, başka hiçbir denizin, hiçbir kıtanın, hiçbir şeyin dolduramayacağı değerdedir, zenginliktedir. Kızkalesi Festivali sadece Mersin'in, Akdeniz'in, Türkiye'nin etkinliği değildir. Bir dünya etkinliğidir" dedi.



'İSTİKRARDAN YANAYIZ'



Akdeniz'i bir güven ve istikrar denizi yapmak zorunda olduklarının altını çizen Elvan, şöyle devam etti:



"Arap Baharı sonrası başlayan bölgesel istikrarsızlıkların nasıl turizme yansıdığını hep birlikte gördük. Biz Türkiye olarak bütün koşullarda barıştan, huzurdan, istikrardan yanayız. Akdeniz'de kruvaziyer gemilerin, turizm gemilerinin yanında mülteci botlarının dolaşması, büyük trajedilerin yaşanması bir insanlık ayıbıdır. Bu fotoğraf Akdeniz'in kadim geçmişine de misyonuna da Akdeniz havzasını oluşturan ülkelerin kimliklerine de yakışmayan fotoğraftır. Hiçbir istikrarsızlık uzun soluklu sürmez. Hiçbir bölgesel kriz kalıcı değildir. Ümit ediyoruz ve çaba gösteriyoruz ki kısa sürede bu olumsuzluklar, yaşanan bu acılar son bulacaktır."



'TÜRKİYE, EN ÇOK TURİST ÇEKEN 6'INCI ÜLKE'



Son 40 yılda turizmin dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden birisi olduğunu, ara sıra yaşanan şoklara rağmen turist gelişlerinin kesintisiz arttığını aktaran Bakan Elvan, şunları söyledi:



"Türkiye'nin 1980'li yıllarda başlattığı turizm atılımını 2000'li yıllarda taçlandırdı. Türkiye, en çok turist çeken ülkeler sıralamasında 6, en fazla turizm geliri elde eden ülkeler arasında ise 12'nci sıraya kadar yükselme başarısını göstermiştir. Biz, ülke olarak bu gelişmeyle yetinmeyip, turizm sektörünün, eğitilmiş nitelikli iş gücüyle, düzeyi gittikçe yükselen teknik altyapı, tesis ve servisleriyle, rakip varış noktalarıyla yarışabilir ve verimliliği yüksek bir şekilde gelişimini sürdürmesini hedefliyoruz. 2015 yılında Mersin'de 49 adet turizm işletme belgeli tesiste 7 bin 336 yatak bulunmaktadır. Bu tesislere yatırım belgesi almış olan 35 tesisle birlikte yaklaşık 11 bin yatağın daha eklenecek olması turizmin Mersin ekonomisine katkısı açısından sevindiricidir."



GÖKHAN TEPE, COŞTURDU



Konuşmaların ardından festivale katılan yabancı ülkelerin halk dansları topluluğu gösteri sunarken, ünlü pop sanatçısı Gökhan Tepe de festivale katılanları, verdiği konser ile coşturdu. Festivalin açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan ve binlerce vatandaş katıldı. - Mersin