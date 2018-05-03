Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 10. Avrupa Bölgesel Konferansı
- Konferanstan detaylar Türk Kızılayı Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Yetkilisi Süreyha Aydın'ın konuşması Britanya Kızılhaçı CEO'su Mike Adamson'ın konuşması Türk Kızılayı Uluslararası Programlar Direktörü Alper Uluca'nın açıklaması Kazakistan Kızılayı Kurumsal İletişim Direktörü...
- Konferanstan detaylar
Türk Kızılayı Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Yetkilisi Süreyha Aydın'ın konuşması
Britanya Kızılhaçı CEO'su Mike Adamson'ın konuşması
Türk Kızılayı Uluslararası Programlar Direktörü Alper Uluca'nın açıklaması
Kazakistan Kızılayı Kurumsal İletişim Direktörü Aslan Tussupzhanov'un açıklaması
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 10. Avrupa Bölgesel Konferansı, Kazakistan'ın Almatı kentinde devam ediyor.