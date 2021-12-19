Uluslararası Kızılhaç Komitesinden Yemen'deki böbrek hastalarına 140 tonluk tıbbi yardım

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'deki böbrek hastaları için 140 ton tıbbi malzeme yardımında bulundu.

ICRC'nin Twitter hesabından, kuruluşun Yemen'deki yardım faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Husilerin kontrolündeki Hudeyde ilinde bulunan ana diyaliz merkezine 140 ton tıbbi malzemesinin teslim edildiği belirtildi.

ICRC sağlık ekibinin, Hudeyde ve dışından gelen böbrek hastalarına yaklaşık 7 bin diyaliz seansı gerçekleştireceğini ifade edildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Yemen'de sağlık koşullarının yetersizliği sebebiyle binlerce kişi böbrek yetmezliği çekiyor.

BM'den Yemenli taraflara çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA) da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen hükümetini ve İran destekli Husileri, Hudeyde'nin güneyindeki çatışmalara son vermeye ve can kayıplarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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