Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'de iç göçmenlere gıda ve temizlik malzemesi dağıttı
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'de iç göçmenlere gıda ve temizlik malzemesi dağıttı

01.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:22
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen'de iç göçmenlere gıda ve temizlik malzemesi dağıttı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in güneyindeki Ebyen'de yaklaşık 10 bin iç göçmene gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in güneyindeki Ebyen'de yaklaşık 10 bin iç göçmene gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

ICRC'nin başkent Sana'daki ofisinin Twitter hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen Kızılayı ile iş birliği içinde Ebyen'de yaklaşık 10 bin Yemenli göçmene gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan koliler dağıtıldığı ifade edildi.

Yemen'deki insani ihtiyaçların çok büyük olduğuna işaret edilen açıklamada, 20 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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