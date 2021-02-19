Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Siviller Yemen'in Marib kentindeki çatışmalardan uzak tutulmalı
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Siviller Yemen'in Marib kentindeki çatışmalardan uzak tutulmalı

19.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:28
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Siviller Yemen'in Marib kentindeki çatışmalardan uzak tutulmalı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in doğusundaki Marib kentinde şiddetin tırmanmasından derin endişe duyulduğunu açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in doğusundaki Marib kentinde şiddetin tırmanmasından derin endişe duyulduğunu açıkladı.

ICRC, Marib kentinde İran destekli Husi milisler ile hükümete bağlı ordu güçleri arasında şiddetlenen çatışmalara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Marib'de gerginliğin tırmanmasından ciddi endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, tüm taraflara savaşı durdurmaları, sivillerin ve mülklerinin yanı sıra altyapının çatışmalardan uzak tutulması çağrısı yapıldı.

Husiler 17 Şubat'ta yaptıkları açıklamada, Marib'e bağlı Rahabe, El-Cube ve Harib ilçelerindeki çeşitli noktalarda kontrolü sağladıklarını belirtmiş ve kentin 48 saat içinde ele geçirileceğini iddia etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise 18 Şubat'taki BM Güvenlik Konseyi brifinginde, Husilerin Marib saldırılarının durması gerektiğini, özellikle yerinden edilen Yemenlilerin kaldığı kamplara ulaşan çatışmaların milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığını ifade etmişti.

Yemen'deki krize son vermek için uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Griffiths, taraflara ülke genelinde ateşkes çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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