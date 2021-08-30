Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Nijerya, Afrika'da en çok kayıp kişiye sahip ülke
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Nijerya, Afrika'da en çok kayıp kişiye sahip ülke

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Nijerya, Afrika'da en çok kayıp kişiye sahip ülke
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Afrika kıtasında en fazla kayıp kişiye sahip ülkenin 24 bin kayıpla Nijerya olduğunu bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Afrika kıtasında en fazla kayıp kişiye sahip ülkenin 24 bin kayıpla Nijerya olduğunu bildirdi.

ICRC Nijerya Sözcüsü Aliyu Dawobe, 30 Ağustos Uluslararası Kaybolanlar Günü dolayısıyla basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afrika'da 44 bin kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Dawobe, bu sayının 24 bininin Nijerya'da olduğunu kaydederek, Nijerya'nın Afrika kıtasında en fazla kayıp kişiye sahip olduğunu ifade etti.

Kayıpların yüzde 90'ından fazlasının ülkenin kuzeydoğusundaki silahlı çatışmalar sonucu yaşandığını vurgulayan Dawobe, bunların yüzde 57'sinin de kayboldukları sırada çocuk olduğunu söyledi.

Dawobe, Afrika kıtasında, silahlı çatışmalar ve diğer şiddet olayları nedeniyle 2020'den bu yana ICRC'ye kayıtlı kayıp insan sayısında bir artış yaşandığını kaydetti.

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının kayıp kişilerin bulunmasını zorlaştırdığının altını çizen Dawobe, kayıpların bulunması için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğinin sözünü verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Mansur Yavaş Fahrettin Altun Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Bülent Ersoy Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Salih Uçan Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Nijerya, Afrika'da en çok kayıp kişiye sahip ülke - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 18:00:59. #1.15#

title