Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Maurer: "Afganistan'daki başlıca sorun nakit eksikliği"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Afganistan'da en fazla nakit paraya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Merkezi İsviçre'de bulunan ICRC'nin Başkanı Peter Maurer, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde The Associated Press ajansına değerlendirmelerde bulundu.

Maurer, Afganistan'daki banka hesaplarına maaş transferi yapmanın bir yolu olmadığı için yardım kuruluşlarının doktorlara, hemşirelere ve sahadaki diğer görevlilere ödeme yapamadığını söyledi.

Bu nedenle, Afganistan'da insani kriz yaşanmasının an meselesi olduğunu dile getiren Maurer, "Ülkedeki başlıca sorun açlık değil, maaşları ödeyecek nakit eksikliği." dedi.

Maurer, doktor, hemşire, su ve elektrik sistemleri operatörlerinin çoğunun hala aynı kişiler olduğuna dikkati çekerek bu insanların değil liderlerin değiştiğini ifade etti.

Yardım kuruluşlarının tüm ülkedeki çöküşü onaramayacağını belirten Maurer, yeterli likidite enjektesi konusunda anlaşma sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Maurer, bunun da Taliban'ı resmen tanımadan mümkün olduğunu vurguladı.

Kuraklığın gıda üretimini etkilemesi ve ekonomideki bozulmanın sürmesi halinde Afganistan'ın bir açlık krizine girebileceğini belirten Maurer, temel hizmetlerin işlemesi adına maaşların ödenmesinin halihazırdaki kriz olmaya devam ettiğini söyledi.

Maurer, "Yeterli yiyecek bulamayan insanlar hasta olacak." ifadesini kullandı.

Sağlık sisteminin, sağlıktaki kırılganlıkla baş edemeyecek olması halinde bunun da yine bir sorun olacağına dikkati çeken Maurer, gıda, sağlık, su, sıhhi temizlik, elektrik ve eğitim sistemi arasındaki bağlantının endişelendirici olduğunu kaydetti.

Mahkumları ziyaret

Maurer, ICRC'nin cezaevlerindeki mahkumları ziyaret etme talebine de değindi. Taliban'ın bu talebe anlayışla yaklaştığını dile getiren Maurer, Taliban mensuplarının da cezaevindeyken yardım kuruluşları tarafından ziyaret edildiğine dikkati çekti.

Ülkede nakit yetersizliği ve ekonomik kriz

Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor.

Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde hala uzun kuyruklar oluşuyor.

Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve ABD Merkez Bankası da geçen günlerde Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Diğer taraftan birçok ülke, Taliban hükümetini tanımayı reddediyor.

Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısında bulunuyor.

ABD yönetimi, ağustos ayında Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Afganistan'da akut gıda güvensizliğiyle yüzleşen insan sayısının en az 18,8 milyon olduğunu ve bu sayının yıl sonuna kadar 22,8 milyona yükselmesinin beklendiğini bildirmişti.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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