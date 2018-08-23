Uluslararası Kitap Fuarı - Pekin

Çin'de açılan Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türk etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Çin Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 25. Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'na, 2 bin 500'den fazla Çin ve yabancı yayınevi katıldı.

Bu yıl 25'incisi yapılan fuarın onur konuğu Fas Krallığı olarak belirlendi. Fuara dünya genelinde 93 ülke ve bölgeden 2 bin 500'ün üzerinde Çin ve yabancı yayıncı katıldı.

Yediden yetmişe ziyaretçileri ağırlayan fuarda 300 binden fazla eser kitapseverlerin beğenisine sunuluyor. Fuar, dünyanın en büyük kitap fuarları arasında bulunuyor.

Bunun yanında kitap tanıtımları ve turizm başlıklı olmak üzere iki farklı stant ile fuarda Türkiye'den 4 bine yakın kitap Çinli kitapseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden Kültür ve Turizm Uzmanı Şule Yıldız Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pekin kitap fuarını çok önemsediklerini ve fuarın yayıncılık sektörü açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Fuarda Türkiye'nin yaptığı etkinlikler hakkında bilgi veren Aygün, Truva, Osmanlı mutfağı ve hat sanatının tanıtımının yapıldığını belirterek, ziyaretçilerin etkinliklere gösterdiği ilginin memnuniyet verici düzeyde olduğunu kaydetti.

Aygün, "Bu yıl da ülkemizin Çeviri ve Yayım Destek Programı (TEDA) projesi ile edebiyatımızın karşılıklı dillere çevrilmesi ile tarihi ve turistik mekanların tanıtımı gerçekleştirilecektir. Bu yıl 2018 Truva yılı olduğu için Çin'de Truva'nın tarihi, mitolojik öyküsü ve yeri açısından Truva Müzesi Çinli ziyaretçilere aktarılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Türk stantları tarafından organize edilen etkinliklere Türkiye'den gelen yazar ve akademisyenler de katıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen "Kültürler ve Kitaplar Arasındaki İpek Yolu" temalı panelde konuşan yazar Melike Günyüz, Çinceden Türkçeye kitap çevirilerinin son durumu hakkında dinleyicilere bilgi verdi.

Türkiye'de çocuk kitaplarının yüzde 20'sinin çeviri kitaplardan oluştuğunu söyleyen Günyüz, bu kitaplarında büyük çoğunluğunun İngilizce olduğunu dile getirdi.

Günyüz, geçen yıllarda Çinceden Türkçeye çocuk kitabı çevirisinin yeterli düzeyde olmadığını belirterek, Çin kaynaklı eserlerin çeviri çocuk kitapları arasında çok az bir payı bulunduğuna işaret etti.

Panelde ayrıca, Hacı Bayram Veli Üniversitesiden Dr. Giray Fidan da söz alarak Çince tarihi ve edebi eserlerin Türkçeye çevrilmesi konusundan bahsetti.

Bir ülkenin kitaplarını okumanın o ülkeyi tanımayı sağladığını söyleyen Giray, bu bağlamda kitap çevirisinin ülkeler ve kültürler arası oynadığı rolün büyük olduğunu kaydetti.

Türkiye, 2014'teki Pekin Uluslararası Kitap Fuarı'na onur konuğu olarak katılmıştı.

Başkentte dün başlayan Pekin Uluslararası Kitap Fuarı 26 Ağustos'a kadar devam edecek.