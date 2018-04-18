Uluslararası Kimyasal Silah Denetçilerinin Duma Ziyareti Ertelendi

Uluslararası kimyasal silah denetçilerinin kimyasal silah izlerini araştırmak için yapacakları Duma ziyareti ertelendi.

Uluslararası kimyasal silah denetçilerinin Duma ziyareti, dün Birleşmiş Milletler (BM) güvenlik ekibinin ziyareti sırasında bölgede duyulan silah sesi sonrasında ertelendi. Bir BM yetkilisi, Şam'a geçtiğimiz Cumartesi gelen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) müfettişlerinin bugün muhtemelen Duma'ya gitmeyeceklerini, ziyaretin tekrar ne zaman gerçekleştirileceği konusunda bilgi verilmediğini söyledi.

BM güvenlik ekibinin OPCW müfettişleri tarafından planlanan ziyaret öncesinde durumu değerlendirmek için Duma'ya girdiği ve güvenlik sorunu ile karşılaştığı bildirilmişti. Ekibin bölgedeyken duyduğu silah sesi yüzünden bölgeyi terk ettiği belirtilmişti. Tıbbi yardım kuruluşları, 7 Nisan'da Suriye'nin Doğu Guta'nın Duma ilçesinde gerçekleştirilen kimyasal saldırıda çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini bildirmişti. - ALGUTA