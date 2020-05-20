Uluslararası Kemer Sualtı Günleri tamamlandı Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl Covid-19 nedeniyle ilk defa online olarak yapılan 19'uncu Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nde 850 fotoğraf ve 30 kısa film yarıştı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl Covid-19 nedeniyle ilk defa online olarak yapılan 19'uncu Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nde 850 fotoğraf ve 30 kısa film yarıştı. 3'ü yabancı 22 jüri üyesi, fotoğraf ve videoları seçmekte zorlandı.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kemer'de sualtı güzelliklerine dikkati çekmek için başlatılan ve uluslararası düzeyde yerli ve yabancı birçok kişinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nin bu yıl 19'uncusu yapıldı. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ile Akdeniz Üniversitesi tarafından organize edilen ve Kemer Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen Uluslararası Kemer Sualtı Günleri bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tarihinde ilk defa online olarak düzenlendi. Yarışmanın ilk günü dünyadan birçok araştırmacının katılımıyla 12'nci Uluslararası Sualtı Araştırmaları Sempozyumu yapıldı. İkinci gün ise Uluslararası Kemer Sualtı Günleri jürisi, 850 fotoğraf ve 30 kısa film arasında oylamalarla final için seçimler yaptı.Uluslararası jürinin Onursal Başkanlığını Antalya Valisi Münir Karaloğlu yaptı. Jüri 5 yıl boyunca Antalya kıyılarında çekilmiş olan birbirinden güzel ve değerli fotoğraf ve videoları seçerken zorlandı. Vali Münir Karaloğlu başkanlığındaki jüri 8 kategoride dereceye giren eserleri belirledi.Haluk Cecan Tropik Canlılar Fotoğraf Yarışması'nın birincisi Ufuk Dönmez, ikincisi Alp Baranok, üçüncüsü Taner Şahakalkan oldu. Jale İnan Sualtı Arkeoloji Fotoğraf Yarışması'nın birincisi Mustafa Emre Kolbakır, ikincisi Taner Şahakalkan, üçüncüsü Uğur Bediz oldu. Jale İnan Sualtı Arkeoloji Fotoğraf Yarışması Ustalar Kategorisi'nin birincisi İlker Acar, ikincisi Osman Temizel ve üçüncüsü Ferhan Coşkun oldu. Nurdan Özkaya Sualtı Doğa Fotoğraf Yarışması'nın birincisi Hakan Başar, ikinci Mehmet Öztabak ve üçüncü Mehtap Çiftçi oldu. Nurdan Özkaya Sualtı Doğa Fotoğraf Yarışması Ustalar Kategorisi'nin birincisi Derin Ergün, ikincisi Tayfun Güven ve üçüncüsü Yener Senok oldu.Ekrem Akurgal Sualtı Arkeolojisi Kısa Film Yarışması'nda ise birinci seçilmezken, ikinciliği Uğur Bediz ve üçüncülüğü ise Hakan Berat Demircan elde etti. Emre Omur Sualtı Kısa Film Yarışması'nda birinciliği Mehtap Akbaş Çiftçi, ikinciliği Mehmet Kubilay Akgür ve üçüncülüğü ise Uğur Bediz kazandı. Haluk Cecan Tropik Canlılar Kısa Film Yarışması'nda birinciliği Serap Selçuk Atabaş, ikinciliği Mehtap Akbaş Çiftçi ve üçüncülüğü Uğur Bediz aldı.Yarışmanın jüri üyesi Kaymakam Murtaza Dayanç, "Hep beraber burada yarışmada farklı kategorilerde fotoğraf ve film eserlerini oyladık. Hakikatten çok güzel eserler sunmuş arkadaşlar. Bu Kemer'imiz için ciddi bir tanıtım mahiyeti de taşıyor. Dolayısıyla ben emeği geçen herkese, katılımcılara, jüri üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Necati Topaloğlu, "Gerçekten çok güzel fotoğraflar ve videolar vardı. Hepsi birbirinden güzeldi. Biz Kemer'i tanıtırken deniz, güneş, kum, doğa diyoruz ama bunlar sadece karada görünen kısmı. Bir de biz bugün burada suyun altını gördük. Gerçekten de arkadaşlar çok enteresan filmler çekmiş hem de fotoğraf çekmişler. Bu tabii Kemer'imizin tanıtımına da bir etken oluyor ve çıtayı biraz daha yükseltiyor. İnşallah gelecekte arkadaşlarımız daha da iyi fotoğraflar ve filmler çekerler. Bu da ülkemiz ve Kemer'imiz için çok daha iyi olur" diye konuştu.Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz de yarışmayla ilgili şunları söyledi:

"20 yıldır Kemer, sualtı fotoğrafçılığı ve sualtı arkeolojisi alanında dünyada fark yaratan bir bölge haline geldi. Bugün bütün dünyada Kemer Uluslararası Sualtı Günleri en iyi bilinen, en yaygın birkaç sualtı festivali arasında. Bunu da en başta jüri üyelerimizden algılıyoruz. Bu sene Covid-19 problemi nedeniyle bütün etkinliğimiz dijital halde. Bu kapsamda etkinlik çerçevesinde 12'nci Uluslararası Sualtı Araştırmaları Sempozyumu'nu gerçekleştirdik. Yaklaşık 800-850 civarında sualtı fotoğrafıyla, 30 civarında kısa film yarışmaya başvurdu. Bir gün önce bölge jürimiz bunların ön elemesini yaptı. Bugün de uluslararası jüri seçimlerini gerçekleştirdi. Bu sene gerçekleştirdiğimiz etkinlik online ve son 5 yıldır Antalya'da çekilmiş fotoğraf ve kısa filmlerle katılımı sağladı. Bu bağlamda son derece zengin fotoğraflar ve güzel filmlerimiz vardı ve jürinin bu fotoğrafları seçmekte bir hayli zorlandığını ve online jürinin de normalde kısa tutulması önemlidir çok uzadığını söylemem lazım. Gerçekten bu sene Kemer Sualtı Günlerinde çok zengin fotoğraflarla karşı karşıyayız."

Kaynak: DHA