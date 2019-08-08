Uluslararası Kedi Günü ne anlama geliyor?

08.08.2019 19:58

Bugün 8 Ağustos Dünya Kedi Günü. Dokuz bin yıldan uzun süredir insanlarla iç içe yaşayan ve bilim insanlarının, insan ırkının ilk evcilleştirdiği hayvan olduğunu öne sürdüğü kedilerin günü. Antik Mısır'da başlayan kedi-insan ilişkisinde bugün gelinen noktada kediler, en çok sahiplenilen ve hayatımızın içinde olan hayvan türü.

Başta sosyal medyada olmak üzere 'sevimli' kedi fotoğrafları paylaşıldı ve kedilerin günü kutlandı. Peki 8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü fikri nereden çıktı ve ne anlama geliyor? Euronews.com'da Görüntüle