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Uluslararası Kayak Federasyonu Kongresi 2021 yılına ertelendi

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) 52. Kongresini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021 yılına ertelediğini duyurdu.

Uluslararası Kayak Federasyonu Kongresi 2021 yılına ertelendi
04.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:54

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) 52. Kongresini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021 yılına ertelediğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle, 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Zürih'te yapılması planlanan kongrenin, katılımcıların sağlığı gözetilerek alınan karar doğrultusunda, 5 Haziran 2021 tarihinde Slovenya' da düzenleceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIS Başkanı Gian Franco Kasper, "Kovid-19 salgınının mevcut durumu ve bunun sonucunda ortaya çıkan seyahat kısıtlamaları nedeniyle, kongremizi ertelemek zorunda kaldık. Kongre, demokratik sürecimizin ve yönetimin belkemiğidir ve ertelenmesini hafife almayız.Tüm FIS paydaşlarının önümüzdeki yıl bir araya geleceği günü dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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