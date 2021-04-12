Uluslararası Kayak Federasyonu Başkan Adayı Lewis: "Türkiye'deki kış turizminde büyük potansiyel var"

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Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Başkanlığı'na aday olan İngiliz Sarah Lewis, Türkiye'nin kış turizminde büyük potansiyelinin olduğunu söyledi.

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Başkanlığı'na aday olan İngiliz Sarah Lewis, Türkiye'nin kış turizminde büyük potansiyelinin olduğunu söyledi.

Haziran ayında yapılacak seçim öncesi FIS Başkanlığı için adaylığını açıklayan ve seçilmesi durumunda federasyonun ilk kadın başkanı olacak eski FIS Genel Sekreteri Lewis, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile bugün yapacağı görüşme öncesinde, AA muhabirinin sorularını cevapladı.

FIS Genel Sekreterliği görevini geçen ekim ayına kadar 20 yıl boyunca sürdüren Lewis, "Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile görüşmemizi dört gözle bekliyorum. O, sadece Türkiye'de değil Balkanlarda da büyük bir çaba harcıyor. Bu görüşme, gelecek planları, stratejileri ve yol haritamızı ele almak adına önemli olacak." diye konuştu.

"Türkiye Kayak Federasyonu, ülkeleri özelinde büyük olanaklara sahip olduğunun farkında." diyen Lewis, "Türkiye'nin yüzde 60'ı 2 bin metre yükseklikte ve bu bölgeler, kış sezonunda çok kar yağışı alıyor. Bu sayede, Türkiye'de kış turizminde büyük potansiyel var." şeklinde görüş belirtti.

Lewis, Türkiye'nin gelecekte Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma ihtimali için ise "Kesinlikle gerçekçi." ifadesini kullandı.

Seçilmesi durumunda FIS'in ilk kadın başkanı olacağı için heyecan duyduğunu aktaran Lewis, "Büyük bir fırsat. Gerekli tecrübeye sahibim. Kadınların, FIS içinde temsili açısından da güzel bir örnek olacağımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan olduğunda tercihen maaş almayacağını da belirten Lewis, "Başkanın görevinin organizasyona hizmet etmek olduğunu düşünüyorum. O nedenle bu sözü veriyorum." diye konuştu.

İklim değişikliğinin de altını çizen Lewis, "İklim değişikliği görmezden gelinemez. Bu bir gerçek. Kış sporlarında kar yağışı şart." ifadelerini kullandı.

Lewis, "Bir yılı aşkın süredir devam eden pandeminin ortasındayız. Haziranda seçimlerden sonra da durum değişmeyecek. Bu nedenle gerekli tedbirleri almalıyız. Ulusal federasyonlar, organizatörler ve sporcular salgından etkileniyor. Bu nedenle, pandemiden etkilenenleri desteklemek için Kovid Telafi Fonunu uygulamaya koyacağız." açıklamasında bulundu.

23 yıl FIS Başkanlığı'nı üstlenen Gian-Franco Kasper'in görevinden ayrılmasının ardından federasyonda başkanlık seçimi 4 Haziran'da yapılacak. Lewis dışında, İsveç Olimpiyat Komitesi Başkanı Mats Arjes, İsviçre Kayak Federasyonu Başkanı Urs Lehmann ve iş insanı Johan Eliasch da başkanlık için yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Erel