Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı açıldı

09.10.2019 14:10

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, "Kuzey-Marmara Otoyolu'nu 2020'de bitirerek trafiğe açmış olacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğünün teknik desteğiyle düzenlenen "4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı" Congresium Ankara'da açıldı.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 27 bin kilometreye çıkardıklarını anımsatarak, "Türkiye'de 77 ilimizi bölünmüş yollarla erişebilir hale getirmiş olduk." diye konuştu.

Uraloğlu, mega projeleri de yürütmeye gayret ettiklerini belirterek, "Ağustosta İstanbul-İzmir Otoyolu'nu trafiğe açtık. Kuzey-Marmara Otoyolu'nu da 2020'de bitirerek trafiğe açmış olacağız." ifadesini kullandı.

Bölünmüş yollarla tasarruf

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de inşaat sektörünün, Türkiye ekonomisinin büyümesini sırtlayan bir konumda olduğunu söyledi.

Sektörün büyüme oranlarının bunu teyit ettiğini dile getiren Özdebir, "Küresel kriz sonrasında Türkiye ekonomisi yüzde 6,4 büyürken inşaat sektörü aynı dönemde yüzde 9,6 büyümeyle Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Özdebir, Türkiye'de inşaat sektörünün Türk sanayisi açısından da önemli olduğuna değinerek, her yıl inşaat sektörünün, 70 milyar liralık alım yaparak imalat sanayisini desteklediğini bildirdi.

Sektörün, Türkiye'nin uzun dönemli büyümesine katkı sağladığının altını çizen Özdebir, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün kontrolündeki 27 bin kilometreyi aşan bölünmüş yolla Türkiye ekonomisi yıllık 17,6 milyar liralık tasarruf sağlamakta. 2023'e kadar 4 bin 500 kilometreye çıkarılması hedeflenen otoyol ağının ekonomimize sağlayacağı katkıyı sizlerin takdirine bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, yurt dışı müteahhitlik sektörünün Türk inşaatının vitrini olduğuna işaret ederek, yurt dışı müteahhitlik sektörünün, sürdürülebilir büyüme açısından Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olduğunu vurguladı.

-Yerli malı çağrısı

Uluslararası arenada faaliyet gösteren büyük ölçekli birçok şirketin yer aldığını anlatan Özdebir, şunları kaydetti:

"2018 başı itibarıyla inşaat sektörünün küresel ekonomideki payı yüzde 15 düzeyinde. 2025 yılına gelindiğinde inşaat sektörünün toplam ekonomideki payının gelişmiş ülkelerde yüzde 10, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 17 seviyesine erişeceği tahmin ediliyor. Müteahhitlik sektörümüz için dünyada yapılacak çok iş var. Yol, tünel ve köprü deyince de akla ilk inşaat sektörü gelir. İnşaat sektörünü başarıya götüren en önemli faktörlerin başında ise iş makineleri gelmekte. Hem kamu alımlarını gerçekleştiren yöneticilere, hem belediye başkanlarımıza, hem de müteahhitlerimize seslenmek istiyorum. Ankara'da dünyanın en kaliteli malını üreten ve dünyanın her tarafına satan bir makine sektörü var. İş makinesi ihtiyaçlarınızda öncelikle yerli üreticileri inceleyin. Göreceksiniz hem kalitesiyle hem rekabetçi fiyatıyla size büyük bir katkı sağlayacak. Ayrıca Türkiye'de üretilen malı tercih etmenin ülkemizin geleceği açısından önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum."

Yaklaşık 150 yerli ve yabancı firmanın stant açtığı fuar, 11 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA