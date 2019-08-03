Karaman Belediyesi Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Etkinlikler kapsamında kentte düzenlenen Şölen yürüyüşü Piri Reis Kavşağı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Burada Belediye Başkanı Savaş Kalaycı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türk Dünyası Kültür Parkı'nda devam eden etkinliklerde, Başkan Kalaycı ve protokol üyeleri tarafından parkta şölen ateşi yakıldı.

Burada konuşan Başkan Kalaycı Karaman'ın Türk dilinin başkenti olduğunu, bundan sonraki çalışmalarla Türk dünyasının kültür başkenti olacağını söyledi.

Bunun temellerini bugün attıklarını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bu şehir kadim bir şehir, başkentlik yapmış bir şehirdir ve bilinmelidir ki bir başkent daima başkenttir. Karaman'ımızın ayaklarındaki prangaları kıracağız. Hep birlikte yapacağımız çalışmalarla bu şehir kabuğunu kıracak. Biz size bir söz verdik, üretken ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız. Söz verdiğimiz günden bugüne sözümüzü yerine getirebilmek için ekibimizle birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık, çalışıyoruz ve çalışacağız. Karaman bizim sevdamızdır."

Etkinlik, Bursa Mehter Takımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun piyano dinletisi ve Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Yudum'un konseri ile devam etti.

Kaynak: AA