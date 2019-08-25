25.08.2019 10:17

12 ülkeden bin 380 sporcunun katıldığı Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası tamamlandı.



Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Karadeniz ve Hazar Denizi Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası 12 ülkeden Bin 380 sporcunun katılımı ile Rize Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvada yer alan Türk Milli Takımı'na Çanakkale'den 3 sporcu ve 1 antrenör katıldı.



Çanakkale Karate İl Temsilciliği Süleyman Orhan organizasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, "1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübünden 3 sporcu, Kepezspor'dan 1 sporcu ve Biga Karate Gençlik ve Spor Kulübünden 1 sporcu ile katılım sağlandı. İlk defa Milli Takımda Antrenör olarak görev alan ilimizin başarılı Antrenörü Berhat Erbasan görevini layığıyla yapmıştır. Milli Takım adına yarışan sporcularımızdan Bahar Koray 10 yaş kumitede tüm rakiplerini yenerek şampiyon olup altın madalya kazandı. Kumitede diğer Milli Takım sporcumuz 12 yaş 40 kiloda yarışan Alişan Akkaya ilk turda 0-0 biten müsabakada hakem kararıyla elenerek derece elde edemedi. İlk milliliği olmasına rağmen ortaya iyi bir performans koyarak gelecek için umut vericiydi. Veteran kata kategorisinde yarışan sporcumuz Muharrem Akman çok iyi yarışmacıların olduğu guruptan iyi maçlar ortaya koyarak 5'incilikte yerini aldı" ifadelerini kullandı.



" 5 altın,4 gümüş ve 1 bronz madalya, 2 kupa"



Çok verimli bir turnuva olduğuna inandığını belirten Orhan, "Kulüp sporcularımızdan Alparslan Öz kilosunda üstün başarı göstererek gümüş madalya alırken, Zeynep Gülşen de artı 50 kiloda zorlu rakiplerinin arasından sıyrılarak 3. oldu ve bronz madalya kazandı. Ferdi dalda yarışan Muhammed Emin Orhan kilosunda 5. olurken Emine Azra Koça ve Yıldıray Uğural, hakem hataları nedeniyle yarışmaya ilk turda veda ettiler. Takım müsabakalarında ferdi performanslarının üstünde bir efor sarf eden Muhammed Emin Orhan Yıldıray Uğural, Alparslan Öz ve Alişan Akkaya 13 yaş kategorisinde şampiyon olup altın madalya ve 1'incilik kupasını ilimize ve kulüplerine kazandırdılar. Bayan Takımımızda özellikle 2009 doğumlu sporcumuz Bahar Koray'ın kendisinden 3 yaş büyük sporculardan oluşan takımların sporcularını yenerek takımımızın finale çıkmasında büyük katkıları oldu. Azra Koça ve Zeynep Gülşen'de yenilgisiz geldiği finalde yaşça büyük olan sporculara finalde maalesef 2-0 yenilerek gümüş madalya kazandılar. Böylelikle Milli Takım adına yarışan ilimiz sporcusu Bahar Koray altın madalya kazanırken, Muharrem Akman 5.oldu. İlimiz adına 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışan Muhammed Emin Orhan, Yıldıray Uğural, Alparslan Öz, Alişan Akkaya altın madalya, bayanlarda takım adına Bahar Koray gümüş madalya, Zeynep Gülşen gümüş madalya, Emine Azra Koça gümüş madalya ve toplamda 5 altın,4 gümüş ve 1 bronz madalya, 2 kupa kazanarak şampiyonayı sonlandırmışlardır. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutlar başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA