Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu - Giresun-Samsun Etabı

Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu, Giresun-Samsun etabıyla sona erdi.

Toplam 12 ülkeden 17 takım ve 100 sporcunun katıldığı bisiklet turunun üçüncü gününde bisikletçiler, Karadeniz Sahil Yolu güzergahında Giresun-Samsun etabında pedal çevirdi.

Organizasyonun son gününde Giresun'dan start alıp 210 kilometrelik parkurda yarışan sporcular, Samsun'da finişe ulaştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren etapta Türk sporcu Batuhan Özgür birinci, İsviçreli Tristan Marguet ikinci, Türk sporcu Cebrail Şeker de üçüncülüğü elde etti.

Takım klasmanında İsviçre Milli Takımı birinci olurken, Letonya Milli Takımı ikinci, Brisaspor da üçüncü sırada yer aldı.

Sporculara ödüllerini Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz ile Canik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Abanoz verdi.