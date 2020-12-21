Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliğinden Avrupa ülkelerine "kara sınırlarınızı açık tutun" çağrısı
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Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliğinden Avrupa ülkelerine "kara sınırlarınızı açık tutun" çağrısı

21.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:12
Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliğinden Avrupa ülkelerine

Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliği (IRU), İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından Fransa ve diğer ülkelere, tedarik zincirinin aksamaması için kara sınırlarını açık tutma çağrısında bulundu.

Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliği (IRU), İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından Fransa ve diğer ülkelere, tedarik zincirinin aksamaması için kara sınırlarını açık tutma çağrısında bulundu.

IRU'den yapılan yazılı açıklamada, "IRU, Fransa, İngiltere ve diğer hükümetlere, mal taşımacılığı için sınırları açık tutma ve yeni Kovid-19 önlemlerine açıklık getirilmesi çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fransa'nın yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının, tırlarla yük taşımacılığında önemli ölçüde kesintilere yol açacağı vurgulandı.

Kararın, Noel öncesi İngiltere'ye taze gıda tedarikini olumsuz etkileyeceği belirtilen açıklamada, "Bu karar, İngiltere'nin AB'den yaptığı tüm ithalatın yüzde 85'ini riske atıyor ve kelimenin tam anlamıyla AB'den İrlanda'ya olan tedarik zincirini kesiyor." uyarısı yapıldı.

IRU Genel Sekreteri Umberto de Pretto, Avrupa'nın herhangi bir bölgesinde sınırların tır taşımacılığına tamamen kapatılmasının Kovid-19 salgınında görülmemiş bir durum olduğunu vurguladı.

Pretto, salgın süresince tedarik zincirinin devamlılığında tır taşımacılığının öneminin ortaya çıktığına işaret etti.

Fransa'nın İngiltere ile sınırlarını kapatmasını eleştiren Pretto, bu kararın Brexit nedeniyle zaten "belirsiz bir dönemde olan bölgede işleri daha da kötüleştireceği" uyarısında bulundu.

Tır kuyrukları oluşmuştu

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, bugün yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısını yapmıştı.

Fransa, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararı almış, bunun üzerine Dover Limanı'nda tır kuyrukları oluşmaya başlamıştı.

İki ülke arasında, Noel öncesi gibi, yoğun dönemlerde günde ortalama 10 bin nakliye aracı faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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