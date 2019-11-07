07.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:07

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ortaklığında düzenlenen Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi başladı.

İlki gerçekleştirilen kongrenin her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde devam ettirilmesi planlanıyor.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sosyal Bilimler Batı Bilimleri midir?" ana temasıyla gerçekleştirilen kongrede, uluslararası öğrencilerle yakın dostluklar kurulmasın önemli olduğunu belirtti.

Sosyal Bilimlerin dünyanın her tarafında nasıl öğretildiğine ilişkin sunum yapan Bülbül, "Dünyanın bir coğrafyasındaki bir bilgiyi evrensel kabul edip kendi bilgi birikiminizi o bilgiye eklemeden, katmadan sunduğumuzda çok ciddi bir şekilde bir yabancılaşmayı sağlamış oluyoruz. Bu durumda da kendi değerlerine, geçmişine yabancılaşan bir gençlikle ya da bir akademi ile karşı karşıya kalmış oluyoruz." dedi.

Bülbül, "Eğer biz bütün bir siyaset bilimini Batı siyaset kitaplarından okursak kendi sorunlarımızı görmeyiz, Batı'nın sorunlarını sanki kendi sorunlarımız gibi görmeye başlarız." şeklinde konuştu.

Kongreye Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçifçi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA