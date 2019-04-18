Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) Uluslararası Siyaset Güvenlik Stratejileri ve Kamu Yönetimi Politikaları ana temasıyla GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde başladı.

Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Avni Gökalp, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katılımıyla başladı.

"Kamu yönetiminin ciddi kazanımları olacak"

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kamu yönetimi anlayışımıza baktığımızda birçok değerler birçok dönemde değişiyor. Değişmeyen ise şeffaf, adaletli yönetim, hesap verebilirlik ve insan odaklı yönetimdir. Geçmişimize de bakıldığında insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin yani bütün güvenliği de sağlasak, çok güzel bir yönetim anlayışı da ortaya koysak ya da koyamasak özünde insana daha iyi hizmet yatıyor. İnşallah bu sempozyumun sonucunda kamu yönetiminin ciddi anlamda kazanımları olacak" dedi.

GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Avni Gökalp, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve öğretim üyelerine teşekkür ederek, sempozyumun başarılı geçmesini temenni etti.

Sempozyumun düzenleme kurulu başkanı GAÜN Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe sempozyumun 2007 yılından beri her yıl farklı tema ile farklı üniversitede düzenli olarak gerçekleştiğini belirtti. Gökçe, bu yılki programın ise 'Siyaset ve Güvenlik' kavramlarını kapsayan bir tema ile Gaziantep Üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi sorumluluğunda gerçekleştiğini söyledi.

"Coğrafyamız güvenlik kavramını öne çıkardı"

Günümüzde teknoloji ve bilgi çağında kamu yönetimi alanında pek çok yeniliklerin ortaya çıktığını, klasik yaklaşımlar ile kavramların geçerliliğini yitirmeye başladığını ifade eden Doç. Dr. Gökçe ise "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya ve bu coğrafyada yaşananlar güvenlik kavramını ön plana çıkardı. Güvenlik kavramı kapsamında, sadece fiziki, askeri ve polisiye güvenliğinin ötesinde siber güvenlik, çevre güvenliği, kent güvenliği, sağlık güvenliği, gıda güvenliği, kişisel güvenlik gibi birçok husus yer alıyor. Bütün bu konular kamu yönetimini doğrudan ilgilendirmekte, yapılanması içinde bulunan yerel yönetimler, güvenlik bürokrasisi, sağlık, adalet teşkilatları ile güvenlik tehditlerini bertaraf edecek yapıya dönüşmesi gerekiyor. Siyaset, kamu yönetimi ve güvenlik kavramlarındaki yeni gelişmelerin konuşulması, özellikle güvenlik kavramının geniş bir şekilde tartışılması amacıyla planlanan KAYSEM 13'e yoğun bir ilgi var. Buraya toplam 383 bildiri özeti gönderilmiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Avni Gökalp tarafından Gaziantep Valisi Davut Gül'e, Sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı GAÜN Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe tarafından Kilis Valisi Recep Soytürk'e ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak'a plaket takdim edildi.

Açılış programının akabinde İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyyup Günay İsbir'in moderatörlüğünde panel kısmına geçildi. Panelde Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Görmez 'Kent ve Güvenlik', İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülden Ayman 'Göç ve Güvenlik', İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek 'Uluslararası Güvenlik' konularında sunum yaptı.

290 bildiri sunulacak

Sempozyumda iki gün boyunca 6 ayrı salonda "Enerji ve Güvenlik", "E-Devlet ve Güvenlik", "Kamu Politikaları", "Çevre ve Güvenlik", "Yönetim, Siyaset ve Güvenlik", "Kent Güvenliği", "Sağlık Politikası", "Kamu Yönetiminde Güvenlik Yapılanması", "Afet Yönetimi ve Güvenlik", Terör Örgütleri ile Mücadele", "İktidar ve Güvenlik", "Bilgi Güvenliği", Siber Güvenlik", "Göç ve Güvenlik", "Kadın ve Güvenlik", "Uluslararası Güvenlik", "Yerel Yönetimler", Avrupa Birliği ve Güvenlik", "Genel Kolluk", "Hukuki Normlar ve Güvenlik", "Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Güvenlik", "Gıda Güvenliği", "Ekonomi ve Güvenlik", "Temel Haklar ve Hürriyetler ve Güvenlik" ana başlıklarında 48 oturumda 290 bildiri sunulacak.

İki gün sürecek olan sempozyumda yurt dışından dokuz, Türkiye'den 95 farklı üniversite ile Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Akademisinden 46 profesör, 44 doçent, 116 doktor öğretim üyesi, 42 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ile kamu kurum kuruluşları ve özel sektörden 89 araştırmacı tarafından 48 oturumda 290 bildiri sunulacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA