Uluslararası Kalkınma Hukuk Örgütü'nün Danışma Kurulu üyeliğine Türk Büyükelçi seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü'nün (IDLO) Danışma Kurulu üyeliğine emekli Büyükelçi Hasan Göğüş'ün seçildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü'nün (IDLO) Danışma Kurulu üyeliğine emekli Büyükelçi Hasan Göğüş'ün seçildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, merkezi Roma'da bulunan IDLO'da düzenlenen 2020 yılı Genel Kurul toplantısında emekli Büyükelçi Mehmet Hasan Göğüş'ün, görev süresi sona eren eski Müsteşar ve emekli Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ın yerine IDLO Danışma Kurulu üyeliğine dört yıl süreyle seçildiği aktarıldı.

Açıklamada,"Görevi boyunca Büyükelçi Göğüş'ün IDLO Danışma Kurulu'na önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanılırken, bu gelişmenin aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası örgütlerdeki ağırlığı ve saygınlığının tezahürü olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin