"Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" 3-4 Temmuz'da
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"Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" 3-4 Temmuz'da

'Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı' 3-4 Temmuz'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği "Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" lansmanı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenleyeceği "Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı" lansmanı gerçekleştirildi.

3 - 4 Temmuz arasında kentin tarihi ve turistik bölgelerinde gerçekleştirilecek uluslararası etkinliğe, 4 kategoride 20 ülkeden 250 yarışmacı katılım sağlayacak. Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte, yarışmacılar Edebiyat Yolu'nun merkeze alındığı 100 kilometrenin üstünde bir güzergahı takip edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tanıtım toplantısındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla Göksun - Kahramanmaraş yolumuzu 'Edebiyat Yolu' olarak belirledik. Şehrimizin önemli şairleri ve yazarlarının isimlerini de bu yolda bulunan tünellere verdik. Kahramanmaraş'ımızda 3-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Turnuvasıyla şehrimizin turizm görünürlüğünü daha da artırmış olacağız. 20 ülkeden 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek olan bu turnuva bizleri son derece mutlu ediyor. Ayrıca bu turnuva sayesinde tüm dünyada şiir ve edebiyatın başkenti olarak tanınmış olacağız" dedi.

Yapılan etkinliklerin turizm ve uluslararası prestij açısından da önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Hayrettin Güngör, "Şehirlerde ne kadar uluslararası etkinlik ve organizasyon yapılırsa şehrin turizm ve tanıtımına o derece katkı sağlar. Kahramanmaraşımız şiir, edebiyat, spor ve dondurma gibi pek çok alanda önemli potansiyel taşıyor. Bu etkinlik tıpkı düzenlediğimiz Uluslararası Şiir ve Edebiyat günleri etkinliği gibi Unesco Edebiyat Şehirler Ağı'na Edebiyat alanından dahil olma sürecimize pek çok katkı sağlayacak. İnşallah 3 - 4 Temmuz'da yapacağımız bu etkinlik hem şehrimizin tanıtımına hem de şiir ve edebiyatımıza çok büyük katkı sağlayacak. Aynı zamanda bu turnuva Kahramanmaraş'ımızın bütün güzelliklerini ve gastronomi alandaki başarısını da tanıtmış olacak. Bisiklet sporuyla uğraşan herkesi turnuvamıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

'Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışı' 3-4 Temmuz'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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