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Koronavirüs, Antalya, Spor

Uluslararası Judo Federasyonundan koronavirüs kararı

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), Antalya Grand Prix'sinin de yer aldığı olimpiyatlara puan veren üç büyük organizasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

10.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:10
Uluslararası Judo Federasyonundan koronavirüs kararı

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), Antalya Grand Prix'sinin de yer aldığı olimpiyatlara puan veren üç büyük organizasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

IJF'ten yapılan açıklamada, Ekaterinburg Grand Slam, Tiflis Grand Prix ve Antalya Grand Prix turnuvalarının yanı sıra, 30 Nisan'a kadarki kıtasal müsabakaların da iptal edildiği bildirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan son hadiselerden dolayı judo ailesini mevcut tehlikeden uzaklaştırmak adına sert bir karar almak zorunda kalındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"IJF Yönetim Kurulu olarak, acil durum kararı neticesinde 2020 takviminde bulunan 30 Nisan tarihine kadarki tüm müsabakaların (Ekaterinburg Grand Slam, Tiflis Grand Prix, Antalya Grand Prix ve diğer kıtasal müsabakalar) iptaline karar verilmiştir. Pek çok açıdan tehlike arz eden kritik bir süreç yaşanması ve asıl önceliğin judo ailesinin sağlığını, güvenliğini sağlamak olması nedeniyle, yaşanan bu çetin dönemde olimpik takvimimizde değişikliğe gidilmiştir. Detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde verilecektir."

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Kaynak: AA

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