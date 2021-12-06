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Uluslararası Judo Federasyonu Akademisinin antrenör kursu Ankara'da başladı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Uluslararası Judo Federasyonu Akademisinin antrenör kursu Ankara'da başladı

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Akademisi, Türkiye Judo Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) iş birliğinde düzenlenen antrenör eğitim kursu, Ankara'da başladı.

ANKARA (AA) - Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Akademisi, Türkiye Judo Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) iş birliğinde düzenlenen antrenör eğitim kursu, Ankara'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, eğitim, federasyon hizmet binasında 21 kursiyerin katılımıyla 13 Aralık'a kadar sürecek.

Eğitim kursu, IJF Akademi eğitmenleri Daniel Lascau, Envic Galea, Tibor Kozcla, Mark Huzinga, Slavisa Bradic, Mesut Kapan, Kaya Gezeker ve Mehmet Yılmaz gözetiminde gerçekleştirilecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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