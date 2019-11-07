07.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:56

Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, Türkiye'de jeotermal sektörünün dünyaya model oluşturacak bir hızla büyüdüğünü belirterek, "Bugün yıl bazında 300 megavatın üzerinde kurulu güç gerçekleştirildi. Dünya ölçeğinde bu kurulu güç hiçbir ülke tarafından başarılamamış. Tarife garantileri ve bunların daha uzun süreli uygulanması halinde bu potansiyel çok daha yukarı seviyelere çıkabilir." dedi.

Kındap, Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı (IGC Türkiye 2019) kapsamında düzenlenen "Finansman ve Destek Mekanizmaları" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'de halen rüzgar enerjisinde 7 bin 500 megavat, güneşte 6 bin megavat, jeotermalde yaklaşık bin 600 megavatlık kurulu güce ulaşıldığını ifade etti.

Son yıllarda yenilenebilir enerji sektöründe ciddi bir dönüşüm yaşandığına işaret eden Kındap, "Bakanlığımızın projeksiyonlarına baktığımızda Türkiye artık yerli ve yenilenebilir kaynaklı bir enerji sektörünü kurmaya doğru yol alıyor. Bunun temel sebebi, destek noktası tarife garantileri." diye konuştu.

Kındap, Türkiye'de jeotermal sektörünün dünyaya model oluşturacak bir hızla büyüdüğünü vurgulayarak, "Bugün yıl bazında 300 megavatın üzerinde kurulu güç gerçekleştirildi. Dünya ölçeğinde bu kurulu güç hiçbir ülke tarafından başarılamamış. Tarife garantileri ve bunların daha uzun süreli uygulanması halinde bu potansiyel çok daha yukarı seviyelere çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarife garantilerinin 2030 ve sonrasında devamının sağlanması konusunun gündemelerinde olduğunu belirten Kındap, şunları kaydetti:

"Beklentimiz bu garantilerin yeni fiyatlarıyla devam etmesi ve yenilenebilir kaynak hedeflerinin kısa zamanda tutturulması. Tarife garantileri bizim için çok olumlu etki yarattı, ancak bunun tek başına bu yatırımlarda yeterli olmadığını düşünüyoruz. Diğer ükelerde olduğu gibi desteğin 10 yıl yerine 15-20 yıl gibi daha uzun süreli verilmesi ve fiyatların belirli seviyede uygulanmasının sektöre katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu ay yenilenebilir enerji sektörü için yeni tarife garantilerinin açıklanmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA