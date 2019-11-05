Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlıyor

05.11.2019 10:02

Ulusal ve uluslararası jeotermal sektör paydaşlarını bir araya getirecek Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı (IGC Türkiye 2019) yarın İzmir'de gerçekleştirilecek.

IGC Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek kongrede Türkiye'nin jeotermal pazarında yer alan ulusal ve uluslararası oyuncular ile çeşitli dernekler bir araya gelecek.

Kongrede, Türkiye'de jeotermal enerjinin gelişimi ve geleceği, yatırımlardaki fırsat ve zorluklar, finansman ve destek mekanizmaları, çevresel etki ve CO2 kullanımı, elektrik üretimi, ısı kullanımı ve rezervuar yönetimi gibi çeşitli konularda oturumlar düzenlenecek.

Kongreyi, Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC) 6 Ekim'de düzenlenecek bir çalıştayla destekleyecek.

Kongrenin ikinci gününde ise, aralarında Türkiye'den kamu temsilcileriyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası'ndan yetkililerin de yer aldığı katılımcılar sunum yapacak. Hizmetlerini ve ürünlerini sergileyen çok sayıda firma sergi alanında yer alacak.

Manisa'daki Özmen-3 Jeotermal Enerji Santrali'nin ziyaret edileceği Egesim-Geothour saha gezisi etkinliği ise kongrenin son gününde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA