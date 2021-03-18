Uluslararası James Dyson Ödülü için başvurular başladı

James Dyson Vakfı tarafından yürütülen ve dünyanın dört bir yanındaki genç mühendislerin ve bilim adamlarının gelecek vaat eden icatlarını finansal olarak destekleyen "James Dyson Ödülü" için başvurular başladı.

James Dyson Vakfı tarafından yürütülen ve dünyanın dört bir yanındaki genç mühendislerin ve bilim adamlarının gelecek vaat eden icatlarını finansal olarak destekleyen "James Dyson Ödülü" için başvurular başladı.

Dyson açıklamasına göre, mühendislerin dünyayı değiştirme gücünü göstermelerini ve teknoloji yoluyla bir soruna çözüm bularak yaşamları iyileştirmenin yeni yollarını keşfetmelerini teşvik etmeyi amaçlayan ve geçen yıl rekor katılımla gerçekleşen James Dyson Ödülü'ne başvurular 30 Haziran tarihine kadar sürecek.

James Dyson Vakfı'nın yürüttüğü tasarım ve mühendislik yarışması, yaratıcı ve girişimci lisans öğrencilerini ve yeni mezunları "bir soruna çözüm sunan icat" oluşturmaları konusunda destekliyor. Başladığı 2005 yılından bu yana 12 binden fazla başvuru alan yarışma bu sene Polonya'nın da dahil olmasıyla 28 ülke ve bölgenin katılımıyla gerçekleşecek.

- 2020 yılı kazananları

2020 yılı James Dyson Ödülü'nü, evde kullanılabilen meme kanseri tarama cihazı ve yenilenebilir elektrik üreten madde projeleri kazandı. Her biri 30 bin sterlinle ödüllendirilen iki proje, meme kanseri taramalarını kaçıran kadınlar ve etkili bir şekilde yenilenebilir enerji üretmek için sürdürülebilir yöntemler gibi küresel öneme sahip önemli sorunlara çözüm sunuyor.

23 yaşındaki Judit Giro Benet tarafından icat edilen The Blue Box projesi, evde idrar örneği kullanılarak meme kanseri tespit edilebiliyor. Geçen yıl verilen ilk Sürdürülebilirlik Ödülü kazanan 27 yaşındaki Carvey Ehren Maigue tarafından icat edilen AuREUS System Technology projesi ise atık mahsulden yapılmış yeni bir maddeyle UV ışığını yenilenebilir enerjiye dönüştürüyor.

Açıklamada, James Dyson Ödülü'nün detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Şirketin kurucusu James Dyson, James Dyson Vakfı ve Dyson aracılığıyla mühendislik eğitimini ve diğer hayır amaçlı faaliyetleri desteklemek için 125 milyon sterlin üzerinde bağışta bulunmuştur. Ödül, dünya çapında yaklaşık 250 buluşu para ödülü ile desteklemiştir. Yeni kurulan şirketlerin yüzde 90'ının başarısız olduğu bir dünyada ödülün uluslararası kazananlarının yüzde 65'i buluşlarını ticarileştiriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu