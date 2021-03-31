Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 6 Nisan'da açılacak
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı (MODEKO 2021) 6 Nisan'da kapılarını açacak.
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32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı (MODEKO 2021) 6 Nisan'da kapılarını açacak.
Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, yaptığı yazılı açıklamada, fuarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak yüz yüze gerçekleştirilecek ilk fuar olacağını belirtti.
İşleyen, 300'ün üzerinde firmanın 2021 koleksiyonlarını sergileyeceği fuara Orta Doğu, Balkanlar, Türk cumhuriyetleri ve Rusya'dan alım heyetlerinin geleceğini bildirdi.
Fuar için sosyal mesafe düzenlemesi, yoğunluk kontrolü, HES uygulaması gibi önlemlerin alındığını belirten İşleyen, fuarın 9 Nisan'da sona ereceğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz