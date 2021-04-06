Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 32. kez kapılarını açtı
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Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 32. kez kapılarını açtı

Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 32. kez kapılarını açtı

Bu yıl 32'ncisi düzenlenen İzmir Mobilya Fuarı - MODEKO 2021, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bu yıl 32'ncisi düzenlenen İzmir Mobilya Fuarı - MODEKO 2021, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Fuar İzmir'de düzenlenen açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 300 firmanın ürünlerini sergileyeceği fuara, birçok ülkeden profesyonel ziyaretçi ve alım heyetinin geleceğini kaydetti.

Salgın sürecindeki ilk fiziki fuarın açıldığına dikkati çeken Soyer, "Kovid-19 salgını ile ilgili her türlü sağlık önlemini aldığımız MODEKO 32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nın, İzmir'e ve ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Fuarı düzenleyen Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen de katılımcılara ve destekleyenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından protokol üyeleri fuar alanını gezdi.

9 Nisan'da son bulacak

Girişte HES kontrolünün yapıldığı fuarda sosyal mesafe düzenlemesi, yoğunluk kontrolü, hijyen malzemeleri dağıtımı, maske temini gibi önlemler dikkati çekti.

Fuarda bahçe mobilyaları bölümünün geçen yıllara göre sergi alanını artırdığı gözlendi.

Salgın sürecinde evde daha fazla vakit geçirilmesi nedeniyle öne çıkan oyun koltukları da bu yıl dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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