17.10.2019 14:50

Yaş almış bireylerin keyifli zaman geçirmelerini ve sağlıklı yaş almanın formülleri hakkında akademik bilgiler edinmelerini amaçlayan ve ikincisi düzenlenen Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, Fuar İzmir'deki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonun kent insanı için önemine değindi.

İzmir nüfusunun yüzde 10,8'inin yaşlı olduğunu belirten Prof. Dr. Çağlayan, "Bu yanlış bir algı yaratmasın. İzmir'in yaşlandırdığı insanlar değil. İçinizde emekli olup buraya yerleşen çok insan vardır. Emekli olanların kentidir, çünkü mutluluk hormonu salgılatan kenttir İzmir. Herkesin içinde bir yerinden gelip bir zaman 'Emekli olsam İzmir'e yerleşsem' diyen çoktur. İzmir herkesin mutlu olabildiği, mutluluğa hazırlandığı, geldiğinde de mutlu olduğu kenttir." dedi.

Kongrenin başkanlarından Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, İzmir'in yaş almış bireyler için geliştirelecek projelerde lokomotif olabileceğini ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin, Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını belirtti. İnaltekin, sağlıklı yaş almanın önemini vurguladı.

"Kendimi 18 yaşında hissediyorum"

Programa ünlü sinema sanatçısı Selda Alkor da katıldı. Selda Alkor yaptığı konuşmada, kendisini 18 yaşında hissettiğini belirterek, şöyle dedi:

"70 küsur yaşında bir insanım, yaşımla ilgili konuşmam. Kendimi 18 yaşında hissediyorum. Hepinize tavsiye ediyorum, yaş hiçbir şeydir. İnsanlar her zaman hissettikleri yaşta olmalılar. Ona göre hareket ederseniz ileri yaşlarda da genç kalma ihtimali çok yüksek, aynı benim gibi. Olduğunuzun tadını çıkarın, en büyük mutluluk budur. insanı daima ayakta tutar. Elinizdekilerle yetinmeyi bileceksiniz. Hepinize tavsiyem asla hiçbir şeyi sorun yapmayın. Hayat bize verilmiş bir nimet. Gülmek çok güzel bir şey, gülün dostlarım."

Organizasyonun açılış programında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Keyifli Yaş Alma Merkezi'nden yaş almış bireylerin düzenlediği defile ve zeybek gösterisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Fuar İzmir'de 19 Ekim'e kadar sürecek etkinliklerde bilimsel kongrenin yanı sıra psikodrama, yoga, yaşlılarda denge, ebru, halk oyunları gibi konularda atölyeler düzenlenecek.

Kaynak: AA