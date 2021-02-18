"Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"nın kazananı 1 Mart'ta açıklanacak

Sebilürreşad Kültür ve Medeniyet Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"nı kazananlar, 1 Mart'ta belirlenecek.

Sebilürreşad Kültür ve Medeniyet Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"nı kazananlar, 1 Mart'ta belirlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Ankara'da Altındağ ve Sincan, Adana'da Yüreğir ve Pozantı belediyeleri, İstanbul'da ise Sultanbeyli Belediyesinin desteğiyle sürdürülen yarışmanın başvuruları, dün sona erdi.

Çok sayıda katılımın olduğu yarışmanın ödül töreni, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edildiği 12 Mart'ta gerçekleşecek.

Yarışma, toplumsal farkındalığı artırmak, sinema sektörüne başlangıç yapmak isteyen yönetmenleri desteklemek, İstiklal Marşı'nın ruhuna uygun gerek toplumsal gerekse bireysel bağımsızlık, özgürlük ve hürriyetin önemini sinemanın etkileyici dilinden faydalanarak anlatmak amacıyla düzenleniyor.

"İstiklal, özgürlük ve bağımsızlık" temasını işleyen yarışmada, ödüle layık görülen bir esere, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel ödül verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk