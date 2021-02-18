"Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"nın kazananı 1 Mart'ta açıklanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"nın kazananı 1 Mart'ta açıklanacak

18.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:20

Sebilürreşad Kültür ve Medeniyet Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"nı kazananlar, 1 Mart'ta belirlenecek.

Sebilürreşad Kültür ve Medeniyet Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"nı kazananlar, 1 Mart'ta belirlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Ankara'da Altındağ ve Sincan, Adana'da Yüreğir ve Pozantı belediyeleri, İstanbul'da ise Sultanbeyli Belediyesinin desteğiyle sürdürülen yarışmanın başvuruları, dün sona erdi.

Çok sayıda katılımın olduğu yarışmanın ödül töreni, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edildiği 12 Mart'ta gerçekleşecek.

Yarışma, toplumsal farkındalığı artırmak, sinema sektörüne başlangıç yapmak isteyen yönetmenleri desteklemek, İstiklal Marşı'nın ruhuna uygun gerek toplumsal gerekse bireysel bağımsızlık, özgürlük ve hürriyetin önemini sinemanın etkileyici dilinden faydalanarak anlatmak amacıyla düzenleniyor.

"İstiklal, özgürlük ve bağımsızlık" temasını işleyen yarışmada, ödüle layık görülen bir esere, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel ödül verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Arda Turan Deniz Türüç Aykut Kocaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Uluslararası İstiklal Kısa Film Yarışması"nın kazananı 1 Mart'ta açıklanacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 16:22:45. #1.16#
title