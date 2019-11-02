ULUSLARARASI İSTANBUL KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI

02.11.2019 13:12

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 38. kez kapılarını açtı.

800'ÜN ÜZERİNDE YAYINEVİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞU KATILACAKYurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuar 9 gün açık kalacak. Fuar boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinin yanı sıra imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak. "GÖREREK, DOKUNARAK KİTAPLARI SEÇİYORUZ"

Oğluyla beraber fuarı ziyaret eden Kanuni Ulutaş, "Oğlum kitapları çok seviyor ve kitap sayısına yenilerini eklemek istediğini söyledi. Bu nedenle buradayız" dedi. Gökçay Uzun ise, "Burada birçok yayın evi bir arada olduğu için kızım kitapları daha rahat seçiyor. Görerek, dokunarak. Çocuk kitaplarına bakıyoruz, oradan da yetişkin bölümüne geçeceğiz" şeklinde konuştu. 10 Kasım tarihine kadar sürecek fuarın ziyaret saatleri hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 arasında.

Kaynak: DHA

- İstanbul