Uluslararası İstanbul Çay Festivali, 5-6 Mayıs'ta

İki gün boyunca çay kokan bir içerikle tüketicilerle buluşacak Uluslararası İstanbul Çay Festivali'nde ücretsiz çay tadımları, farklı ülkelerin çaylarıyla tanışma, workshoplar, atölyeler, sektörün duayen isimleriyle söyleşiler ve müzik yer alacak.
2 Nisan 2018 Pazartesi 00:13
İki gün boyunca çay kokan bir içerikle tüketicilerle buluşacak Uluslararası İstanbul Çay Festivali'nde ücretsiz çay tadımları, farklı ülkelerin çaylarıyla tanışma, workshoplar, atölyeler, sektörün duayen isimleriyle söyleşiler ve müzik yer alacak.