Uluslararası İstanbul Çay Festivali, 5-6 Mayıs'ta

İki gün boyunca çay kokan bir içerikle tüketicilerle buluşacak Uluslararası İstanbul Çay Festivali'nde ücretsiz çay tadımları, farklı ülkelerin çaylarıyla tanışma, workshoplar, atölyeler, sektörün duayen isimleriyle söyleşiler ve müzik yer alacak.

Uluslararası İstanbul Çay Festivali, 5-6 Mayıs'ta

İki gün boyunca çay kokan bir içerikle tüketicilerle buluşacak Uluslararası İstanbul Çay Festivali'nde ücretsiz çay tadımları, farklı ülkelerin çaylarıyla tanışma, workshoplar, atölyeler, sektörün duayen isimleriyle söyleşiler ve müzik yer alacak.

Kaynak: Dunya.com

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