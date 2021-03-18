Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu.

WOW Convention Center'da devam turnuvanın çeyrek finalinde Türk sporculardan, kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş, 75 kiloda Şennur Demir, erkekler 63 kiloda Hakan Doğan, 69 kiloda Necat Ekinci, 81 kiloda Bayram Malkan ve Mehmet Nadir Ünal, +91 kiloda ise Mehmetcan Işık ve Berat Acar, rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nda yarı final müsabakaları, yarın saat 15.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever