- Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası Bayrampaşa'da başladı



İSTANBUL - Bayrampaşa'da gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'nın açılış programına katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Çocuklarımıza mutlaka satrancı öğretmek zorundayız" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası başladı. Semih Erden Spor Salonu'da gerçekleştirilen turnuvaya Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, KKTC, Kırgızistan, Libya, Macaristan, Mısır, Özbekistan, Suriye, Ukrayna, Ürdün, Yemen ve Yunanistan gibi ülkelerden çok sayıda sporcu katıldı.

Turnuvanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Satranç önemli bir spor dalı ve ben de çok seviyorum. Ben biliyorum ki sayın dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız metal yorgunluktan bahsediyor ya işte o metal yorgunluk satranç sporunu oynamayan kişilerde ortaya çıkıyor. Demek ki biz satrancı oynadıkça metal yorgunluk ortadan kalkacak. Ufkumuz ve vizyonumuz artacak, başarıyı göğüsleyeceğiz. İş hayatındaysak projelerimizle başarıya ulaşacağız. Okul hayatındaysak da matematiğe olan sevgimiz artacak. Satrancı mutlaka yaygınlaştırmak, çocuklarımıza mutlaka satrancı öğretmek zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Biz Bayrampaşa'da bulunan tüm okullarımızdaki çocuklarımıza satranç takımlarımızı hediye ettik" diye konuştu.

Turnuvaya katılan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi engelli sporcu Nur Şahin ise satrancın hayatına çok katkısı olduğunu belirterek "Galatasaray Üniversitesi siyaset bilimleri öğrencisiyim. 10 yıldır satranç oynuyorum. Bana katkısı oldu. Üniversiteye hazırlanırken oynayamadım. Ama matematik ve geometri alanlarında özellikle katkı sağladı" şeklinde konuştu.

17 Eylül'e kadar sürecek olan turnuva boyunca 13'ü unvanlı 600 sporcu 5 kategoride kıyasıya mücadele edecek. Turnuvanın sonunda ise toplam 34 bin TL ödül verilecek.