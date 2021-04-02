Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi yönetiminin yeni üyesi Türkiye'den
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi yönetiminin yeni üyesi Türkiye'den

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi yönetiminin yeni üyesi Türkiye'den

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı ve Sarkuysan Genel Müdürü Sevgür Arslanpay, İngiltere merkezli Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi'nin (International Wrougt Copper Council-IWCC) yeni yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı ve Sarkuysan Genel Müdürü Sevgür Arslanpay, İngiltere merkezli Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi'nin (International Wrougt Copper Council-IWCC) yeni yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, Sevgür Arslanpay, 25 ülkeden 150 üyesiyle küresel ölçekte en büyük sektörel organizasyonlarından olan, dünyada bakır ve bakır alaşımları üreticilerini temsil eden konseyin yönetim kuruluna seçildi.

Türkiye temsilciliğini 1991'den beri Sarkuysan'ın yaptığı, bakır sektöründeki gelişmelere, istatistiki değerlendirmelere, projeksiyonlara ve sektördeki eğilimlere yön veren İngiltere merkezli konsey, global olarak bakır sektörünü temsil eden önde gelen referans bir kuruluş olarak kabul görüyor.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim"

Açıklamada yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arslanpay, işlenmiş bakırın kullanım oranının hem Türkiye'de hem de dünyada her geçen gün arttığını bildirdi.

Arslanpay, "Bakır, yatırımcıların da günden güne artan talep gösterdiği bir emtia olup, küresel finans piyasaları açısından da kritik önem arz ediyor. Ülkemizi, bakır sektörünün bu önemli kuruluşunda en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olacağım." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Bahar Candan İbrahim Çelikkol
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uluslararası İşlenmiş Bakır Konseyi yönetiminin yeni üyesi Türkiye'den - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 11:08:42. #1.14#
title