Uluslararası İslami Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde güneş enerjisi sistemi kurdu
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Uluslararası İslami Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde güneş enerjisi sistemi kurdu

10.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:21
Uluslararası İslami Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde güneş enerjisi sistemi kurdu

Uluslararası İslami Yardım Vakfı (Islamic Relief), Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde elektriklerin kesik olduğu 18 bin nüfusa sahip Kelcibrin beldesine güneş panelleri yerleştirdi.

Uluslararası İslami Yardım Vakfı (Islamic Relief), Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde elektriklerin kesik olduğu 18 bin nüfusa sahip Kelcibrin beldesine güneş panelleri yerleştirdi.

Vakıf, 6 ayda tamamlanan ve yaklaşık 1 milyon TL'ye mal olan proje kapsamında, Kelcibrin'e güneş enerjisi sistemi kurdu.

5 bin 200'i yerinden edilen siviller olmak üzere toplam 18 bin kişinin yaşadığı beldede, elde edilen enerji sayesinde kuyulardan içme ve sulama suyu da çıkarılacak.

Vakfın, Kelcibrin'de kurduğu güneş enerjisi sisteminin, beldenin kış aylarındaki enerji ihtiyacının yüzde 55'ini, yaz aylarında ise yüzde 100'ünü karşılaması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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