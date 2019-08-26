Uluslararası islami mimari mirası konferansı başladı

26.08.2019 15:17

FATİH Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSVMÜ) ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) iş birliğinde '2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı, ISL@H 2019' başladı.

İlki 2017 yılında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı, bu yıl 'Mamur Çevre ve Gelecek' başlığıyla FSVMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Konferansta, farklı ülkelerden İslami mimari alanında çalışan uzmanlar, mimari miras varlıklarının korunması ve geleceğe aktarılması konusunda bilgi ve fikir paylaşımında bulunmak amacıyla bir araya geldi.

Konferansın ilk günkü ana konuşmacıları; Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinden Prof. Dr. Abdul Razak Sapian, Özyeğin Üniversitesi'nden Suha Özkan ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jamel Akbar'dı.

FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Numan konferansın bu yılki temasının 'Mimari Mirasın Geleceği' olduğunu belirtti. Konferansa Mısır, İtalya, Endonezya, Malezya gibi ülkelerden katılımın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Numan, "İslam mimari mirası nedir, hangi istikamette yol alacak, nasıl bir gelecek bekliyor bizi? gibi konularda tartışacağız. İslam mimarisi mirası, sadece bugüne ulaşan mimari mirasın korunarak restore edilerek ileri nesillere aktarılması mı? Yoksa unutulmuş bir mimari anlayışın keşfedilip zamanımıza adapte edilip zamanımızın görüşüyle tekrar ortaya konarak gelecek nesillere aktarılması mı? Daha çok bunun üzerinde konuşacağız" dedi.

İslam'ın estetik anlayışı üzerinde duran Prof. Dr. Numan, "Şekilde, biçimde kalmamalıyız. Öze inmeliyiz. Bir şeyi İslam yapan nedir? Öncelikle İslam'ı anlamak lazım. İslam'a göre Allah güzeldir ve güzeli sever. O zaman biz bu güzelin arkasından gitmeliyiz. Güzel ise Allah'ın cemalidir. Cemal dediğimiz Allah'ın güzelliğidir. Çevremizde bulunan çiçeğin, ağacın, gökyüzünün dilini öğrenip Allah'ın güzelliğini bunlarda görürsek ve bunları mimarimize yansıtabilirsek belirli bir yere ulaşırız" diye konuştu.

İki gün boyunca paralel oturumların yapılacağı konferans, FSMVÜ Topkapı Yerleşkesinde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: DHA