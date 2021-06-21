Uluslararası İş Birlikleri Eureka Bilgi Günü Konferansı Gerçekleştirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Zafer Teknopark iş birliğinde Uluslararası İş Birlikleri Eureka Bilgi Günü konulu konferans düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Zafer Teknopark iş birliğinde Uluslararası İş Birlikleri Eureka Bilgi Günü konulu konferans düzenlendi.

Zoom platformu üstünden çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü AKÜ TTO Koordinatörü Prof. Dr. Tayfun Uygunoğlu'nun yaptığı etkinlikte TÜBİTAK Eureka Ulusal Proje Koordinatörü Umut Ege konuşmacı olarak yer aldı.

Programın açış konuşmasını gerçekleştiren AKÜ TTO Koordinatörü Prof. Dr. Tayfun Uygunoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Zafer Teknopark tarafından sanayi a€" sanayi iş birliğiA başlığı altında bir program düzenlediklerini söyledi. Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin dış kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını beklediklerini ve bu konuda da toplantılar düzenlemeye çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmacı olarak katılan TÜBİTAK Eureka Ulusal Proje Koordinatörü Umut Ege, Uluslararası İş Birlikleri Eureka Bilgi Günü konulu sunumunu gerçekleştirdi. Ege, Eureka'nın bir Avrupa Birliği programı olmadığını dile getirdi. Eureka'nın uluslararası bir antlaşma ile kurulduğu kaydeden Ege, Türkiye'nin de Eureka'nın kurucu üyelerden biri olduğunu belirtti. Ege, "Eureka, şu an 46 üyesinin olduğu bir uluslararası bir teşvik platformudur. En önemli özelliği ise projelerin aralarında konu güdümü aranmamasıdır. Avrupa Birliği programlarından ayrılır. Bağımsız bir platformdur. Kendi çağrılarına çıkar. Proje fikirlerini desteklemeye çalışır. Bu büyük bir güç. 1985'ten bu yana git gide büyümeye devam ediyor. Eureka, kamu ve özel sektör olarak 43 milyon Avroya yakın yatırım yaratmış ve 7 bin 100'den fazla projeyi desteklemiştir. Faydalananlar arasında KOBİ'ler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve büyük işletmeler yer alıyor. Büyük ölçüde ise KOBİ'ler ve büyük işletmeler yer alıyor" diye konuştu.

Eureka projeleri konu güdümü dayatmıyor

Eureka projelerinde bazı özelliklerin arandığını ifade eden Ege, "Proje fikriniz pazar odaklı olacak ve kısa sürede ticarileşecek. Yenilikçi ürün olmalı ve hizmet alanı açmalı. En önemli özelliği ise bir konu güdümü dayatmamasıdır. Eureka, bu fikri hayata geçirirken üye ülkelerden en az biri ile ortak olmanızı istiyor. Uluslararası iş birliği ile fikrinizin gerçekleştirilmesi isteniyor. İş birlikleri de sanayi-sanayi olduğu için istatistiklerde KOBİ ve büyük işletmelerin esas faydalanabilir olduğu görülüyor" dedi.

Katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından konferans sona erdi.

Kaynak: Habermetre