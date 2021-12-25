Uluslararası İş Birliği Ziyareti

Uluslararası İş Birliği ZiyaretiÜrdün Haşimi Krallığı Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı temsilcileri Prof. Salih Fayes Hamed AL SHARARI ve Prof. Mousa Ali Hasan AL-ABBADI, 22-24 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri İstinye Üniversitesi ziyaretinde, kampüsler ve üniversite hastaneleri hakkında bilgi aldı. İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz'le Topkapı Kampüste bir araya gelen Prof. Salih Fayes Hamed AL SHARARI ve Prof. Mousa Ali Hasan AL-ABBADI; Vadi Kampüs, Liv Hospital Vadistanbul, İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hospital ve İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Medical Park Hospital'ı ziyaret etti. Muhtemel iş birliklerinin değerlendirildiği görüşmelere katılan Ürdün Haşimi Krallığı Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı temsilcileri; İstinye Üniversitesi ARGE'den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Ulukaya, Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ayberk Kurt, Genel Sekreter Atilla Varlı, Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Elka Özkan ve Uluslararası İlişkiler Direktörü İsmail Çiftçi'den İstinye Üniversitesi'nin eğitim alt yapısı, araştırma merkezleri, hastane imkanları, akademik kadrosu, öğrencilerine ve personellerine sunduğu ayrıcalıklar konularında bilgi aldı.

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