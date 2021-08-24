Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'ne başvurular başladı

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliğince (SETEM) düzenlenen 9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'ne başvurular başladı.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliğince (SETEM) düzenlenen 9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'ne başvurular başladı.

SETEM'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklenen etkinlikte "ulusal", "uluslararası" ve "jüri özel" kategorilerinde ödüller sahiplerini bulacak.

Festival kapsamında sektörün uzman isimlerince 4 atölye çalışması düzenlenecek. Atölyelere katılmak isteyenler için gelecek günlerde detaylı program paylaşılacak.

İpekyolu ülkelerindeki yeni yeteneklerinin keşfine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen İpekyolu Film Ödülleri'ne başvurular dün başladı, 3 Ekim'de sona erecek.

Başvurular için ayrıntılı bilgi www.setem.org.tr ve www.setemakademi.com adreslerinden alınabiliyor.

Geçen yıl 3 bin 300 film için başvuru yapıldı

Festival Direktörü Feza Sınar, önemli bir ticari rota olan İpekyolu'nun tarih boyunca en cezbedici limanı İstanbul'un kültürler arası birleştirici rolüne katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bu yıl 9'uncusunu düzenlenen film yarışmasının uluslararası alandaki tanınırlığının giderek arttığına işaret eden Sınar, yarışmanın kalıcı ve anlamlı bir festivale evrilmesini umduğunu belirtti.

Sınar, Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Mısır, Hindistan, Irak gibi antik İpekyolu ülkelerinden sinemacıların katılımıyla gerçekleştiren festivalde geçen yıl uluslararası alanda 3 bin 58, ulusal alanda ise 242 olmak üzere toplam 3 bin 300 belgesel, animasyon ve kurmaca filmin yer aldığını bildirdi.

Genç sinemacıları desteklemenin yanı sıra Türk sinemasının duayen isimlerine de Emek Ödülü verdiklerini vurgulayan Sınar, gelecek günlerde bu yılın Emek Ödülü'nü alacak ismi açıklayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe