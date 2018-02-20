Uluslararası İpekyolu Deve Kervanıyla Süslendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, tarihi ve uluslararası İpekyolu'nda bulunan refüjlere deve heykelleri yerleştirildi. Kervan halinde peş peşe yerleştirilen heykeller, araçlarıyla yoldan geçen sürücüleri şaşırttı.

Kızıltepe Belediyesi, tarihi ve uluslararası İpekyolu'nun düzenlenmesi çalışmaları çerçevesinde, refüjlere deve heykelleri yerleştirdi. Daha önce kervanlar tarafından kullanılan yoldaki refüjlere peş peşe yerleştirilen heykeller, araçlarıyla yoldan geçen sürücüleri şaşırttı. Vatandaşlardan Adnan Avuka, eskiden Türkiye'de en çok deve ve rahvan atlarının bulunduğu ilçenin Kızıltepe olduğunu belirterek, "Ortadoğu ülkeleri arasında, Arap ülkeleri dışında en fazla devenin bulunduğu ilçe Kızıltepe olarak geçiyormuş. Sadece develer değil, rahvan atları, koyun, keçi, benzer büyükbaş hayvanlar da varmış. Bu çalışmayla eski anılarımız tazelendi. Çok güzel hizmet var" dedi.

"İpekyolu'nun tarihini canlandıracak"

Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Orhan Veli Ertaş, Mardin turizmine ve tarihine dikkat çekmek için böyle bir projenin gerçekleştirildiğini belirtti. Ertaş, "Eskiden deve kervanları tarihi İpekyolu'ndan geçiyormuş. Projemizin başlangıç nedeni bu. Refüj çalışmalarımız devam edecek. Şu an deve kervanı var daha sonra atlarımız olacak" diye konuştu. - MARDİN