Uluslararası İpek Yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı
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Uluslararası İpek Yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı

ASYA'nın Avrupa'ya bağlandığı uluslararası İpek Yolu, Mardin ve Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

10.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:49
Uluslararası İpek Yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı

'nın Avrupa'ya bağlandığı uluslararası , Mardin ve 'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede yüzlerce sürücü, araçlarıyla mahsur kalırken, ekipler, yol açma çalışması başlattı. 

'Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ticaret yolu' olarak bilenen uluslararası İpek Yolu, Mardin ve Şırnak'ta yağan yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışının yoğunlaştığı Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Katran mevkisinde sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı. Yolun ulaşıma açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. 

 


Kaynak: DHA
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