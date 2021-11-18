Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi'nden ULUSKON'a ziyaret

ULUSKON genel merkezinde gerçekleşen ziyaret, Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'nin ilk iyi niyet elçisi olarak atanmış olan ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy'un ev sahipliğinde düzenledi. Ziyarette, IHRDC kapsamında gerçekleşmesi olası yeni projeler konuşuldu. Yapılan toplantıda Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal programların uygulanması çerçevesinde iş birliklerini daha da ilerletmenin yanı sıra, ULUSKON'un Afrika ülkelerinde ortak projelere katılımı gibi konular da görüşüldü.

'PROJELERE ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ'

IHRDC İyi Niyet elçisi Sayın Nezaket Atasoy, "İnsan Hakları Savunma Komitesi, bütün dünyada insanlık adına büyük kapsamlı projeleri hayata geçirmiştir. Bundan sonra da ayrımcılıkla mücadele ve eşitsizlik konularında yapılacak olan projelere öncülük edeceğiz. Sayın Mathiasa Türkiye'ye ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Hem Türkiye'de hem Afrika'da hem de diğer başka dünya ülkelerinde birlikte çalışacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bay Meroving'i ayrıca başardığı onca işten dolayı çok takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE DİĞER ÜLKELER İÇİN ROL MODELDİR'

IHRDC Genel Sekreteri Matias, IHRDC İyi Niyet elçisi Nezaket Atasoy'u görevine atanmasından dolayı tebrik etti ve itimatnamesini bizzat takdim etti. Meroving, yaptığı açıklamada, "Türkiye, dünya topluluğunun kilit oyuncularından biri ve doğuda büyük bir etkiye sahip. Türk tarafının Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi'nin faaliyetlerine katılımı bizim için son derece önemlidir. Özellikle de ULUSKON'un bu konuda sağladığı destek önem arz etmektedir. IHRDC İyi Niyet Elçisi olarak Sayın Nezaket Atasoy, çok az sürede çok büyük işler tamamladı, kendisini bir olağanüstü bir öncü ve icracı olarak ortaya koydu. Türkiye Cumhuriyeti diğer ülkeler için birçok alanda rol modeldir. Türk ortaklar her zaman güvenilirdir ve özellikle uluslararası projelerin uygulanmasında her zaman yüksek profesyonellik gösterirler. Böylesi bir desteğe sahip olduğumuz için çok minnettarım" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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