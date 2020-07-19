Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü: IKBY, Arap ailelerin köylerine dönüşünü engelliyor Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle 6 yıl önce evlerini terk eden 1200 Arap ailenin köylerine dönmesine izin vermediğini belirtti.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle 6 yıl önce evlerini terk eden 1200 Arap ailenin köylerine dönmesine izin vermediğini belirtti.

HRW'nin internetten yayımladığı açıklamada, IKBY yetkililerinin, Musul'un Rabia beldesine bağlı Mahmudiya, Kahira, Cidriya, Sufiya ve Suadiya köyünde ikamet eden ve DEAŞ'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 2014'te evlerini boşaltmak zorunda kalan 1200 Arap ailenin dönüşüne engel olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRW'nin kıdemli Irak araştırmacısı Belkis Wille, "Kürt yetkililer binlerce Arap ailenin herhangi bir yasal gerekçe göstermeden evlerine dönüşünü engelliyor. IKBY, komşu köylerdeki Kürt köylülerin dönüşüne izin veriyor ancak Arapları engelleyerek onları cezalandırıyor." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te başta Musul kenti olmak üzere Irak'ın 3'te 1'ini ele geçirmişti.

O dönem, DEAŞ'ın saldırıları ve çıkan çatışmalar nedeniyle Irak'ta 5 milyondan fazla Iraklı, iç göçmen statüsüne düşmüştü.

Kaynak: AA