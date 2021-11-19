Uluslararası İlişkiler Bölümünden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosuna ziyaret

İSTANBUL (Habermetre) - Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre ve Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğrt. Üyesi Selim Sezer Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sayın Cui Wei'yi 17 Kasım 2021 günü Konsoloslukta ziyaret etti.

Sayın Wei ile Bölümün Lisans ve Lisansüstü programları ve Lanzhou ve Shanghai Üniversiteleri ile olan protokollar üzerinde görüşüldü.

Ayrıca üç haftalık "Çin Halk Cumhuriyeti-Türkiye İlişkileri Özel Sertifika Programının" pandemi sonrası karşılıklı olarak her yıl Yaz Okulunda uygulanması konusunda görüş birliğine varıldı. Sayın Wei'nin Ocak 2022 ayında Üniversitemize yapacağı ziyaret üzerine konuşuldu. Toplantı fotoğraf çekimi ile son buldu.

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