HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu'ndan Kovid-19 tedavisi açıklaması

Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu'ndan Kovid-19 tedavisi açıklaması
30.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:34

Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu (IFPMA) Genel Direktörü Thomas Cueni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi üzerindeki verilere ilişkin, "Tedavi çalışmalarının 77'sinin Kovid-19'a yönelik değiştirilmiş olduğunu, 68'nin yeni ilaç tedavisi olduğunu söyleyebilirim.

Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu (IFPMA) Genel Direktörü Thomas Cueni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi üzerindeki verilere ilişkin, "Tedavi çalışmalarının 77'sinin Kovid-19'a yönelik değiştirilmiş olduğunu, 68'nin yeni ilaç tedavisi olduğunu söyleyebilirim. Birçoğu hala başlangıç aşamasındadır, ancak 25'ten fazla klinik çalışma devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nin (AIFD) de üyesi olduğu IFPMA, yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı geliştirilen yeni ve endikasyon dışı kullanılan tedaviler ile söz konusu tedaviler için üretim ve tedarik zincirlerine ilişkin zorluklar üzerine sanal ortamda yayınlanan bir basın toplantısı düzenledi.

IFPMA üyesi şirketler arasında yer alan AstraZeneca, CSL, Pfizer, Merck, Takeda ve Sandoz yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda koronavirüs salgınına yönelik geliştirilen yeni tedavilerin yanı sıra endikasyon dışı ilaç kullanımı ile üretim, tedarik zinciri gibi konularda yapılan hazırlıklara ilişkin görüşler paylaşıldı.

Toplantıda konuşan IFPMA Genel Direktörü Thomas Cueni, biyofarmasötik endüstrisinin Ar-Ge laboratuvarlarından çıkan en umut verici tedavilerin çoğunun, başarılı ve paha biçilmez ve yenilikçi bir biyofarmasötik ekosistemin ürünü olduğunu söyledi.

Cueni, Kovid-19 krizinin çözümünde kamu yararına ortaklık üzerine inşa edilmiş yeni bir modus operandi (bir kimsenin çalışma yöntemi veya alışkanlığını tanımlaması) gerektiğini ifade etti.

Güvenli ve etkili tedavilere herkesin erişebilmesi için çözümler bulmak amacıyla yönetim kurulundaki diğer ilgili organlarla eşit şartlarda ve ortak bir temel üzerinde nerede, kiminle olursa olsun çalıştıklarını kaydeden Cueni, hedefe ancak birlikte yol alınırsa ulaşılacağını aktardı.

Cueni, rekabetçi ilaç firmalarının rakipleri ile bir araya geldiğine işaret ederek, "Ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına en derin saygımızı sunmalıyız. Bugün Kovid-19 tedavilerine odaklanmamızın nedeni son birkaç hafta içinde çok fazla aşılar üzerine çalışmaların yoğunlaşması. Üç ay öncesine kadar bazı tedavilerle başlamamız için Kovid-19 belirtilerinden olan öksürüğün bile etkili olacağını bilmiyorduk." değerlendirmesinde bulundu

"Başarısızlığa uğramış ilaç çalışmaları Kovid-19'a karşı ilaç bulmada etkili olacaktır

İlaç endüstrisinin Kovid-19'da odak noktasının olağan iş ve kardan ziyade kalbinde olması gerektiğine dikkati çeken Thomas Cueni, "Toplumlara ne borçlu olduğumuzun bilincindeyiz ve ortaya koyduğumuz terapiler herkes için uygun fiyatlı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Cueni, ilaç şirketlerinin halihazırda onaylanmış ilaçların edinme yollarına odaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce başarısızlığa uğramış ilaç çalışmaları Kovid-19'a karşı ilaç bulmada etkili olacaktır. Bu tür ilaçların inovasyon ekosisteminde zengin bir edinme yolu mevcut olabilir. Kovid-19 tedavisi üzerindeki verileri kontrol ettiğimizde, tedavi çalışmalarının 77'sinin Kovid-19'a yönelik değiştirilmiş olduğunu, 68'nin yeni ilaç tedavisi olduğunu söyleyebilirim. Birçoğu hala başlangıç aşamasındadır ancak 25'ten fazla klinik çalışma devam etmektedir.

Bunun hepimiz için gerçekten iyi bir haber olduğunu düşünüyorum çünkü bunu daha geç değil, daha erken yapacağız. Kovid-19'un yayılımını engellemede ve tedavisinde ilk başarıyı göreceğiz. Dünyada acil bir durum haline gelen, her ülkede oldukça yaygın sorun olan koruyucu ekipmanların sınır ötesi geçişlerinde bile sorunlar meydana gelebiliyor. Tıbbi ürünler ve ilaçlar için sınırların açık olmasının önemini vurguluyoruz. Düzenleyici kurumlara, uluslararası kurumlara baktığımızda olağanüstü bir iş birliği görüyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Ekonomi
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı Ekonomi
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi Ekonomi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu Ekonomi
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Ekonomi
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Aslı Enver Deniz Seki Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Mesut Özil Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu'ndan Kovid-19 tedavisi açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 20:15:51. #1.15#
title