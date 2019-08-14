Uluslararası IGOR Yelken yarışları başladı

14.08.2019 21:05

İzmir'in Urla ilçesinde 7. Uluslararası Urla IGOR Yelken Yarışları başladı.

Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri kapsamında düzenlenen ve Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 9 takım katıldı.

Karantina Adası yolu ile Kum Denizi arasındaki parkurda günde 20 yarışın gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon, 17 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA