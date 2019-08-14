Uluslararası IGOR Yelken yarışları başladı

İzmir'in Urla ilçesinde 7. Uluslararası Urla IGOR Yelken Yarışları başladı.

14.08.2019 21:05
Uluslararası IGOR Yelken yarışları başladı

İzmir'in Urla ilçesinde 7. Uluslararası Urla IGOR Yelken Yarışları başladı.
Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri kapsamında düzenlenen ve Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 9 takım katıldı.
Karantina Adası yolu ile Kum Denizi arasındaki parkurda günde 20 yarışın gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon, 17 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA
Uluslararası IGOR Yelken yarışları başladı
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