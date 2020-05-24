Uluslararası Hukukçular Birliğinden Moro Müslümanlarına destek çağrısı Uluslararası Hukukçular Birliği, Filipinler'de Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Müslüman Mindanao (Bangsamoro) Özerk Bölgesi'ne destek çağrısında bulundu.

Uluslararası Hukukçular Birliği, Filipinler'de Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Müslüman Mindanao (Bangsamoro) Özerk Bölgesi'ne destek çağrısında bulundu.

Uluslararası Hukukçular Birliği Uluslararası Proje Koordinatörü Hüsnü Tuna, AA'ya yaptığı açıklamada, Mindanao Bölgesi'nin 2019'da özerk bir statü kazandığını ve bölgenin yaşamın her alanında desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Tuna, on yıllarca süren silahlı mücadelenin ardından halkın psikolojisinin normalleşmesi için bölgedeki altyapının geliştirilmesi ve tesisleşmeye gidilmesi gerektiğini belirtti.

Moro Müslümanlarının insani yardıma da ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Tuna, bu kapsamda bölgedeki tarımsal faaliyetlerin verim ve çeşitliliğini artırmak için halka mesleki eğitim de verilebileceğini kaydetti.

Türk hukukçulardan Moro Müslümanlarına eğitim desteği

Tuna, Moro Müslümanlarının Türkiye ile köklü bağları olduğunu vurgulayarak, kendilerinin hem hukuk hem de başka alanlarda bölge halkını ve hükümetini desteklemeye çalıştıklarını aktardı.

Türkiye'de Adalet Akademisinde bölge avukatlarına yönelik deneyim paylaşım programı düzenlediklerini söyleyen Tuna, Konya'da Bangsamoro'dan 20 kadına "yerel yönetimler" ile ilgili eğitimler verdiklerini de ifade etti.

Tuna, yazılı, görsel ve işitsel iletişim araçları bulunmayan Müslümanlar için Cotabato ve Maravi'de iki radyo istasyonu kurulması için destek sağladıklarının altını çizerek, bu iletişim faaliyetlerinin Bangsamoro'nun özerklik sürecinde önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Bölgede çok sayıda yetim çocuğun bulunduğunu vurgulayan Tuna, "Yeni yetimhaneler inşa etmek ve var olanları korumak için desteğe ihtiyaç var." dedi.

Kaynak: AA